Speed Shop 30 Statement Rings in 60 Seconds

If you’re in the market for a good statement ring—either stackable or standalone—then look no further. We’ve scoured the market for the rings you need to know (and shop) and condensed it all in a quick, fun format! Go ahead, watch the minute-long video above, and take note of which ring(s), credit below, you feel the sudden urge to add-to-cart.

1. Marc Alary 18k yellow gold deco ring, $4,200; marcalary.com

2. Marc Alary 18k yellow gold arte ring, $950; marcalary.com for similar style

3. Marc Alary 18k yellow gold ring with white diamonds, $3,500; marcalary.com

4. Marc Alary 18k yellow gold siena ring with green enamel, $950; marcalary.com for similar style

5. Marc Alary 18k yellow gold siena ring with purple enamel, $950; marcalary.com for similar style

6. Percossi Papi statement ring, $1,855; net-a-porter.com for similar style

7. Eva Fehren X ring, $4,345; evafehren.com

8. Eva Fehren X ring, $4,345; evafehren.com

9. Eva Fehren X ring, $4,345; evafehren.com

10. Eva Fehren X ring, $4,895; evafehren.com

11. Alex & Ani Lucky ring, $28; zappos.com

12. Alex & Ani elephant ring, $28; zappos.com

13. Roberto Coin gold ring, $980; neimanmarcus.com for similar style

14. Roberto Coin gold ring, $980; neimanmarcus.com

15. Roberto Coin Barocco ring, $650; neimanmarcus.com

16. Roberto Coin yellow gold ring with diamonds, $3,800; neimanmarcus.com for similar style

17. Roberto Coin yellow gold ring with diamonds, $3,800; neimanmarcus.com for similar style

18. Spinelli Kilcollin chain ring, $6,600; barneys.com

19. Spinelli Kilcollin chain ring, $4,400; barneys.com

20. Cartier Trinity de Cartier ring, $1,140; cartier.com

21. Cartier Juste Un Clou ring, $2,270; cartier.com

22. Cartier Love ring, $1,650; cartier.com

23. Tiffany sapphire band ring, $1,900; tiffany.com

24. Tiffany gold two ring, $1,600; tiffany.com

25. Tiffany gold and diamond wire ring, $1,600; tiffany.com

26. Tiffany wire ring, $1,600; tiffany.com

27. Percossi Papi statement ring, $1,175; net-a-porter.com for similar style

28. Links of London silver and diamond ring, $795; linksoflondon.com

29. Links of London gold and diamond ring, $895; linksoflondon.com

30. Links of London timeless sterling silver domed ring, $295; linksoflondon.com