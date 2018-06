SAG Awards 2013 Fashion Credits: List of What Everyone Wore

Missed what everyone wore tonight? Scroll through the list below and see your favorites!

Alexis Bledel: Rena Lange dress, House of Lavande Vintage jewels, Amanda Pearl clutchAlec Baldwin: Ermenegildo Zegna suitAmanda Seyfried: Zac Posen dress, Lorraine Schwartz jewelryAmy Poehler: Zuhair Murad dress, Forevermark jewelryAngela Kinsey: Tadashi Shoji dressAnne Hathaway: Giambattista Valli Haute Couture, Kwiat jewelryAriel Winter: Alex Perry dressBradley Cooper: Tom Ford suitBryan Cranston: Prada suitBusy Philipps: Irene Neuwirth jewelryChris Colfer: Ermenegildo Zegna suitClaire Danes: Givenchy by Riccardo TisciClea DuVall: Gomez-Gracia dress, John Hardy jewelry, Swarovski clutchCory Monteith: Calvin Klein Collection suit, Ravi Ratan tie bar, cufflinks, and shirt studs for CuffLinks.comDarren Criss: Calvin Klein Collection suit, Ravi Ratan tie bar, cufflinks, and shirt studs for CuffLinks.comEdie Falco: Chagoury dressEddie Redmayne: Boss Black suitEllie Kemper: Reem Acra dress, Swarovski clutchElisabeth Moss: Dolce & Gabbana dress, Christian Louboutin shoes, Forevermark DiamondsFreida Pinto: Roland Mouret dress, Lorraine Schwartz jewelry, Roger Vivier shoesGabby Douglas: David Meister Signature dress, Benjamin Adam London shoes, Swarovski clutch, Martin Katz jewelryGiuliana Rancic: Max Azira Atelier dressGretchen Mol: Calvin Klein Collection dressHarry Shum, Jr.: Ermenegildo Zegna suit, Ravi Ratan tie bar, cufflinks, and shirt studs for CuffLinks.comHeather Morris: Gomez-Gracia dressHelen Hunt: Romona Keveza dress, Swarovski clutchHugh Jackman: Prada Suit, Harry Winston studs and cufflinksIdina Menzel: Swarovski clutchJacki Weaver: Tadashi Shoji dressJaimie Alexander: Marc Bouwer dressJanuary Jones: Prabal Gurung dressJane Krakowski: Kaufmanfranco dress, David Webb jewelryJane Lynch: David Meister Signature, John Hardy jewelryJayma Mays: Georges Hobeika Couture dressJenna Elfman: Neil Lane jewelryJennifer Garner: Oscar de la Renta dfress, Salvatore Ferragamo clutch, David Webb jewelryJennifer Lawrence: Dior Haute Couture dress, Chopard jewelryJennifer Wesfeldt: Blumarine dress, Neil Lane jewelryJenna Fischer: Jenny Packham dress, Forevermark DiamondsJenna Ushkowitz: Alex Perry dressJessica Chastain: Alexander McQueen dress, Harry Winston jewelry, Charlotte Olympia shoesJessica Lange: J. Mendel dress, Martin Katz jewelryJessica Pare: Jason Wu dress, Christian Louboutin shoesJohn Krasinski: Calvin Klein Collection suitJon Hamm: Ermenegildo Zegna suit, Ravi Ratan for CuffLinks.comJordin Sparks: Nicole Miller dressJude Law: Prada suitJulianne Moore: Chanel Haute Couture dress, Charlotte Olympia shoesJulia Stiles: Amen Couture dressJulianna Margulies: Chado Ralph Rucci dress, Christian Louboutin shoesJulie Bowen: Johanna JohnsonKaley Cuoco: Romona Keveza dress, Martin Katz jewelryKatrina Bowden: Badgley Mischka dress, Forevermark DiamondsKelly Osbourne: Jenny Packham dressKerry Washington: Rodarte dress, Fred Leighton jewelry, Christian Louboutin shoesKiernan Shipka: Oscar de la Renta dressLea Michele: Valentino gown, Jennifer Meyer jewelryLiev Schreiber: Calvin Klein Collection suitMarion Cotillard: Dior Haute Couture dress, Chopard jewelryMark Salling: Ermenegildo Zegna suit, Ox and Bull tie bar for CuffLinks.comMelissa Rauch: Oliver Tolentino dressMorena Baccarin: Basil Soda dress, Jacob & Co. jewelryMorgan Saylor: Naeem Khan dressMichelle Dockery: Vintage Chado Ralph Rucci dress, Rupert Sanderson shoes, Bulgari and Kwiat jewelryNaomi Watts: Marchesa dress, Faberge jewelry, Christian Louboutin shoes, Salvatore Ferragamo clutchNaya Rivera: Donna Karan AtelierNicole Kidman: Vivienne Westwood dress, Fred Leighton jewelryNina Dobrev: Elie Saab dressNoah Wyle: Calvin Klein Collection suitRose Byrne: Valentino dress, Neil Lane jewelrySally Field: J. Mendel dress, Martin Katz jewelrySarah Hyland: Dolce & Gabbana dress, Lorraine Schwartz jewelryShaun Robinson: Rani Zakhem dressSofia Vergara: Donna Karan Atelier dress, Neil Lane jewelry, Charlotte Olympia shoesTina Fey: Oscar de la Renta dress, Fred Leighton jewelryViola Davis: Monique Lhuillier dress, Cathy Waterman jewelry

Plus, see photos of all their looks!

MORE:• Watch the SAG Awards with InStyle• See What Everyone Wore to the 2012 SAGs• Check Out This Year’s SAG Nominees