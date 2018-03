Woven straw bangle, R.J.Graziano, $50; 212-685-1248.Wicker with turquoise cabochon and gold plate bangle, Francesca Romana Diana, $298; at Henri Bendel.Wood and polyester bangle, Marni, $405; marni.com for stores.Wood bangle, R.J.Graziano, $45; 212-685-1248.